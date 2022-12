Aún no se ha definido reunión entre papa y Farc: monseñor Castro

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga , aseguró a través de un video colgado en la página web, que no se ha definido aún la posibilidad de que haya un encuentro entre el papa Francisco y las Farc, durante la visita del pontífice a Cuba en septiembre. (Lea también: Iglesia católica buscará que el papa tenga un representante en diálogos de paz )

“La noticia se refiere a la supuesta visita del papa a la mesa de negociaciones o específicamente a la guerrilla y sobre esto no hay absolutamente nada", aseguró el monseñor.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que el papa no esté interesado en el proceso de paz, pues, según dijo, es un tema que debe ser estudiado con tiempo.

“Eso no significa que no queramos que el papa entre en el proceso de paz; él lo quiere pero eso hay que estudiarlo, hay que elaborarlo bien para que sea no un simple símbolo sino una ayuda efectiva. De manera que en este momento no hay todavía ninguna decisión sobre ninguno de estos temas", manifestó.

Finalmente, añadió que la posibilidad de enviar a un delegado de la Iglesia Católica a reunirse con los miembros del Gobierno y las Farc en La Habana no está descartada pero no se ha definido nada.

"Hemos tenido ese deseo de poder ir a La Habana. Sin embargo todavía no hemos definido nada. Cuando haya algo definido ya lo diremos, es inútil hacer especulaciones sin bases reales", dijo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El almirante en retiro Gabriel Arango Bacci respaldó la posición del presidente de Acore de no aceptar la invitación de Iván Márquez para reunirse en La Habana y discutir el futuro de la justicia transicional.

-El director de Antinarcóticos general Ricardo Restrepo reveló que tras un fuerte operativo se logró la captura de 44 integrantes del Clan Úsuga entre ellos un concejal de Sucre y un patrullero de la policía nacional, igualmente reveló que alias Otoniel jefe de esa organización criminal se encuentra en el país.

-La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a tres exfuncionarios del Hospital Federico Lleras incluido por presunta celebración irregular de contratos.

-La ministra de Educación, Gina Parody, señaló que las intervenciones del Gobierno a universidades y centros educativos por cuenta de irregularidades en inversiones no se detendrán y que el objetivo es proteger los derechos académicos de los estudiantes.

-El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de inscripción de Didier Tavera como candidato a la gobernación de Santander. La Sala Plena del CNE concluyó que Didier Tavera no se encontraba incurso en la prohibición de doble militancia. Sobre el tema se pronunció el Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Felipe García.

-La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López defendió la intención de su partido de impedir la extradición de los jefes de la guerrilla que se desmovilicen y sean parte del proceso de paz.

-La también candidata a la alcaldía de Bogotá dijo que desde el Polo Democrático se acompaña la iniciativa.

-La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López defendió la intención de su partido de impedir la extradición de los jefes de la guerrilla que se desmovilicen y sean parte del proceso de paz. La también candidata a la Alcaldía de Bogotá dijo que desde el Polo Democrático se acompaña la iniciativa.

-Este jueves se cumplen dos años de la muerte de un joven grafitero colombiano en Miami por una descarga eléctrica a manos de un policía y su familia insiste en que se regule el uso de las armas no letales.

-Arrancó la ciclovía nocturna en Bogotá como parte de la celebración del cumpleaños de la ciudad.