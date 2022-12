Bomba Estéreo, Will Smith y ‘Fiesta’, un éxito total

La agrupación colombiana Bomba Estéreo publicó el video completo de ‘Fiesta’, su más reciente producción y en la cual aparece el actor Will Smith.



Hace poco se había dado a conocer un clip del video, pero ahora los seguidores de estos talentosos podrán disfrutar la entrega completa.



Bomba Estéreo cantara junto a Smith en los Latin Grammy.



“Estaba en Colombia con Marc Anthony cuando escuché ‘Fuego’ y pensé que era una locura (..) por casualidad, mi mánager me enseñó ‘Fiesta’ y le dije que tenía que formar parte de ese tema”, Dijo Will Smith.