Buscan satanizarme utilizando prejuicios: Paloma Valencia defiende su propuesta

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia defendió una vez más su propuesta de dividir el departamento del Cauca en dos; uno para indígenas y otro para mestizos, y respondió a quienes la han tildado de “loca” en las redes sociales.

“Lo que he visto es que el problema no es con la propuesta, el problema es conmigo. Es buscar cómo satanizarme a mí utilizando los prejuicios de quienes opinan. Yo no puedo responder por los prejuicios de otra gente, yo puedo solo responder por los míos. En esta propuesta lo que hay es todo lo contrario, los pueblos indígenas en Colombia han venido buscando autonomías territoriales, autoridades propias; esto sería la materialización del espíritu de la Constitución del 91.

Manifestó que no se trata de un problema étnico o contra los indígenas sino que se deben garantizar los derechos a la propiedad.