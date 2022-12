Cantante del grupo 'Cranberries' confesó que fue abusada cuando niña

a personas agredidas sexualmente.

La artista, de 42 años y madre de tres hijos, reveló el domingo al periódico "Sunday Independent" que una "persona de confianza" en el entorno de su casa de Limerick, al sur de Irlanda, abusó de ella durante cuatro años.

Tenía entre ocho y doce años y la traumática experiencia ha sido algo que siempre ha "llevado a cuestas", declaró O'Riordan, quien destacó que le ha costado muchos años de terapia superar ese trauma. "Siento que me he quitado un gran peso de encima. Siento que me va ayudar mucho abrirme y confesárselo a toda la gente que compró mis álbumes y que me quiere", señaló la cantante de voz desgarradora de The Cranberries.

Según la directora del "Centro de Crisis por Violaciones", Ellen O'Malley-Dunlop, el paso dado por O'Riordan servirá para "animar" a "innumerables víctimas" en todo el país a salir del anonimato y buscar ayuda.

Esta cuestión se ha convertido en una lacra en Irlanda, donde varios informes gubernamentales han revelado en los últimos años que miles de niños sufrieron durante décadas abusos sexuales a manos, sobre todo, de sacerdotes católicos.

"Creo que ha demostrado tener un enorme coraje y generosidad al contarlo, porque cuando gente como ella habla sobre el terrible trauma al que se ha visto sometido anima a otros a hacer lo mismo", destacó hoy O'Malley-Dunlop.

La activista recordó que este tipo de delitos generan, como en el caso de Dolores, sentimientos de "vergüenza, falta de autoestima, anorexia y tendencias suicidas".

En la entrevista, O'Riordan explicó que su marido, Don Burton, su hijo Taylor y sus hijas Mollie y Dakota le ayudaron a superar los abusos sexuales. "Solo trato de vivir por mis hijos. Todo ahora es por ellos. Les quiero enormemente. De hecho -dijo-, ellos son clave para mi proceso de curación".

The Cranberries, con la carismática O'Riordan a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como "Zombie", "Dreams" o "Linger", y ha llegado a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado su último álbum, "Roses".

Con EFE.