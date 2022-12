Chris Bosh se perdería el resto de la temporada por problemas pulmonares

de prensa de que los médicos sospechan que tenga un coágulo de sangre en su pulmón.

Publicidad

"Es demasiado pronto para un diagnóstico final", dijo Spoelstra, aunque agregó que la condición de Bosh no era peligrosa para su vida.

De visita en Nueva York para el partido de Miami contra los Knicks la noche de este viernes, el 'Coach Spo' dijo que los médicos aún estaban llevando a cabo pruebas para diagnosticar el problema.

Publicidad

El jueves, Spoelstra indicó que Bosh se perdería el partido porque estaba "afectado por el clima" y expresó su esperanza de que el alero no sufriera de gripe.

Publicidad

"Nuestros principales pensamientos están con CB y su salud en este momento", dijo Spoelstra. "Está en una buena atención y espíritu. Es demasiado pronto para cualquier especulación".

Si se confirma que el jugador tiene un coágulo de sangre en su pulmón, Bosh podría perderse el resto de la temporada de la NBA para someterse a un tratamiento, posiblemente con anticoagulantes.

Publicidad

El brasileño de los Cleveland Cavaliers, Anderson Varejao, también fue diagnosticado con un coágulo de sangre en su pulmón en enero de 2013 y se perdió el resto de esa campaña.

Publicidad

Lo mismo ocurrió con el ala-pívot de los Brooklyn Nets, Mirza Teletovic, diagnosticado el 23 de enero con múltiples coágulos de sangre en sus pulmones y está fuera por el resto de la temporada.

La enfermedad de Bosh es otro revés para un equipo del Heat que parecía estar saludable para enfrentar la segunda mitad de la temporada.

Publicidad

Se espera que el base estrella Dwyane Wade vuelva a la acción el viernes contra los Knicks en Nueva York, luego de perderse siete partidos de cara a la pausa del Juego de Estrellas con un tirón en el muslo.

Publicidad

"Me siento bien", dijo Wade, quien no ha jugado desde que se lesionó el 27 de enero en un partido contra Milwaukee. "Estoy listo para volver a jugar al baloncesto".

Wade y Bosh estuvieron en Nueva York el fin de semana para las festividades del Juego de las Estrellas. Ambos compañeros de equipo luego viajaron a Haití durante dos días.

Publicidad

"No sé cuando él se enfermó", dijo Wade de Bosh. "Él no se sentía bien, pero no sé lo que era. Él simplemente no se sentía bien en general."

Publicidad

AFP