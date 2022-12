¿Cómo interpretar el regreso de Pacho Santos al lado de Uribe? Análisis

propósito los panelistas de Voz Populi?

Rafael Guarín, irónicamente, aseguró que las palabras de Francisco Santos en el “monólogo” de Voz Populi, lo conmovieron.

“Me sorprenden esas palabras de lealtad respecto a Álvaro Uribe al tiempo que saca tremenda puñalada trapera contra Óscar Iván Zuluaga. Aquí no hay ni generosidad ni lealtad de Francisco Santos. No puede ser que esta persona que desprestigió al Centro Democrático y golpeó duramente la candidatura de Óscar Iván Zuluaga al calificar de espuria la convención que lo eligió, ahora salga a posar de generoso, de leal y de desprendido mientras acaba la candidatura de Zuluaga al decir que no tiene ninguna opción”, aseguró el analista.

Para Álvaro Forero “este regreso tiene dos partes”: una, ayer en un barrio de Suba donde se subió a la tarima y gritó su lealtad a Uribe y, la otra, la de Mañanas Blu donde dijo que una cosa es Uribe y otra es Óscar Iván Zuluaga.

“El título de la obra, por parte de Pacho Santos, podría ser “el uribismo con Marta Lucía” o “uribismo contra Óscar Iván Zuluaga”, aseguró.