Conflictos armados mataron a 95 mil personas en 2012

y Afganistán, indicó un informe de Academia de Ginebra con sede en Suiza.

En la medida en que ni estos tres conflictos principales ni la mayor parte de los que ocurren en el mundo enfrentan directamente a estados soberanos entre sí, las reglas de la guerra deben precisarse, indicó la Academia.

"No hay una institución con autoridad para determinar la existencia de un conflicto armado, lo que es claramente problemático", dijo el investigador en jefe de la Academia, Stuart Casey-Maslen, al lanzar la edición de este "Informe sobre la Guerra".

"Necesitamos desesperadamente mayor claridad", dijo a los periodistas.

Casey-Maslen añadió que el concepto de "conflicto armado", definido en acuerdos como las Convenciones de Ginebra para el trato a los prisioneros de guerra y civiles, es problemático porque solo quienes los violan en conflictos directos entre estados soberanos pueden ser procesados por crímenes de guerra.

La ley internacional es más permisiva para el uso de las fuerzas letales cuando existe un conflicto armado.

Esto lleva a los gobiernos a aplicar el concepto de "conflicto armado", según las circunstancias, como la estadounidense "guerra contra el terrorismo", ejemplo para Casey-Maslen que no se ajusta a la definición.

No usar el concepto de conflicto armado significa que se aplica la ley regular, por ejemplo autorizando a los gobiernos a tratar opositores como criminales ordinarios, y exonerar a las fuerzas de las reglas en materia de derechos humanos sobre límites para el uso de la fuerza letal.

El informe encontró que el año pasado hubo 38 conflictos armados en 24 países y territorios.

Solo uno, entre Sudán y Sudán del Sur, fue una guerra entre países.

La gran mayoría fueron conflictos "no internacionales", que enfrentan a gobiernos y sus aliados contra grupos armados no estatales, donde no se aplica la ley internacional, dijo Casey-Maslen.

La guerra civil siria, que se inició en marzo de 2011, fue el más sangriento conflicto armado el año pasado, causando la muerte de 55.000 personas. El balance total supera en la actualidad los 120.000 muertos.

En México, 9.000 personas murieron en 2012 en una guerra relacionada con la violencia del narcotráfico, que ha matado entre 60.000 y 100.000 muertos en los pasados siete años.

México rechaza el concepto de conflicto armado, pero el "Informe sobre la guerra" indica que sí debe aplicarse por la magnitud de la violencia, la estructura de los carteles y los activos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En Afganistán, 7.500 personas murieron el año pasado.

Al lado de los conflictos en Siria, México y Afganistán, este tipo de conflictos también ocurren en Colombia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Malí y Myanmar.

El informe habla de nueve conflictos en los que hay ocupación de fuerzas militares extranjeras, pero con escasos combates: Azerbaiyán, Chipre, Eritrea, Georgia, Moldova, Sáhara occidental, además del control israelí de los territorios palestinos y de los Altos del Golán.

Con AFP.