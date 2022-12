Congreso eliminará aparte que permite inclusión de ajenos a legislativa para paz

en la comisión legislativa especial para la paz.

Claudia López, del Partido Verde, dijo que se ha “llegado a común acuerdo que so es innecesario. El Presidente no lo está pidiendo, las Farc no lo están pidiendo, en la Habana no lo están pidiendo, y esto si genera una confusión en la opinión pública”.

El senador Armando Benedetti, de la U, añadió que para que alguien hable sobre la legislación de la paz, esa persona debe estar apoyada por la gente.

"Estas participaciones se deben hacer a través de una audiencia pública. Deben ser elegidas popularmente y no le podemos dar al Presidente esas nuevas funciones que son otorgadas por el pueblo”, aseguró Benedetti.

Los legisladores aseguraron que de darse la entrada de las Farc al Congreso, esta debe ser tras dejar las armas y refrendar los acuerdos.

Esto lo dijeron en vísperas del segundo debate legislativo para la paz.

Escuche en este audio más información sobre:

-El Fiscal General encargado, Jorge Perdomo, anunció en Cali que ya inició la investigación para establecer la responsabilidad de los guerrilleros de ELN en la muerte de 11 militares, un policía y el secuestro 2 en Güicán, Boyacá.

-En las próximas horas será trasladado a Bucaramanga uno de los doce uniformados que murieron en el ataque del ELN y quien era oriundo del municipio de Piedecuesta, Santander.

-La OCHA advirtió que entre enero y agosto de este año 181 personas han sido víctimas de las minas antipersona.

-Estable se encuentra el ciclista canadiense Hugo Barret, quien se accidentó en una práctica previa a las competencias de la Copa mundo de Pista.

-Desde el Concejo de Bogotá advirtieron que a diferencia de lo que ocurrió con la administración de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa tendrá vía libre para los proyectos de la ciudad.

-El metro elevado reducirá significativamente los costos de la primera línea del Metro en Bogotá, advirtió el alcalde electo Enrique Peñalosa.