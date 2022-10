y el matrimonio gay, además de entregar puestos públicos, sigue alborotando el avispero político.

Publicidad

Las organizaciones Lgbti aseguran que por esa razón Barreras ha aplazado constantemente el debate de unión igualitaria en el Congreso.

“Mientras nosotros hacíamos visitas a familias, otros visitaban paramilitares. No hay pactos secretos y eso no significa que pastores fanáticos me obliguen a votar en contra de la comunidad Lgbti”, dijo el presidente del Congreso en Mañanas BLU.