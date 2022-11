Crece riesgo de racionamiento de energía por el bajo nivel de los embalses

Aunque XM y el Consejo Nacional de Operación declararon que es un momento crítico del sistema y le aconsejaron al Gobierno que debe que haber un racionamiento durante un mes y medio, de tres horas diarias, entre 6 p.m. y 9 p.m., la medida aún no ha sido tenida en cuenta.

Los cortes programados de energía son una medida necesaria para que no falle todo el sistema eléctrico del país por falta de suministro. “la recomendación de XM se da porque ellos ven un panorama difícil en los meses de marzo y abril (…) el problema que se tiene cuando no se puede atender a todo el mundo es que el sistema falla y queda fuera de línea, apagándose durante unas 10 horas y a esto es lo que no quiere llegar XM; por eso recomiendan disminuir de demanda entre el 5%”, agregó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

Además, Andeg pidió que se usen los generadores de respaldo que tiene la industria. Frente a esta propuesta, Ecopetrol afirmó que ya adoptó tres medidas para mitigar este problema del fenómeno del niño en el sector eléctrico colombiano. En total el grupo Ecopetrol y sus socios van a aportar al sistema eléctrico 57,5 megavatios nuevos, la mayor generación llegara de Termobarranca, el Oleoducto de Los Llanos y Reficar.