¿Cuáles son las cifras de la corrupción en Colombia? Análisis

corrupción en Colombia y las consecuencias que trae para el país.

“Obviamente medir la corrupción es muy difícil. Algunos estudios serios han dicho que la corrupción en Colombia supera el billón de pesos, si no me acuerdo mal el cálculo daba 3 billones. No solamente la corrupción es lo que se roban, sino el daño que hacen: desincentivan la inversión y la confianza, que es lo que mueve una economía”, agrego.

Manifestó que los países en desarrollo generalmente tienen corrupción, pero Colombia tiene unos temas agregados que tienen que ver con el tema de la violencia.

“El día que disminuya la violencia, disminuirá la corrupción”, puntualizó.