¿Deben devolverle las curules a la UP en el Congreso? Análisis

jurídica, los panelistas de Voz populi dieron su punto de vista.

Álvaro Forero dijo que “ la sentencia del Consejo de Estado deja claro que fue un error haberle quitado la personería jurídica porque no fue que la Unión Patriótica no obtuvo los votos, sino que asesinaron a quienes podrían conseguirlos. Pero ahí que se restituyan el mismo número de curules, me parece difícil”.

Por su parte, Paloma Valencia manifestó que “en un país, en el que se viene asesinando sistemáticamente a muchos políticos, uno no puede pretender que lo devuelvan todo, porque habría que devolver alcaldías, concejos.. Yo estoy muy de acuerdo en que le devuelvan la personería jurídica, pero eso o significa que se le tengan que devolver las curules”.

La Unión Patriótica reclamó que se le restablezcan las 14 curules luego del fallo que determinó la recuperación de su personería jurídica, tras el genocidio del que fueron víctimas sus miembros, afirmó su presidente, Ómar Calderón.

‘Pablo Catatumbo’, jefe de las Farc en la mesa de diálogos de Cuba, invitó a ese movimiento a participar en la comitiva de congresistas que viajarán para integrarse al proceso de paz con el Gobierno.