Defensa de Jorge Pretelt confirma que magistrado está considerando renunciar

El abogado Abelardo de Espriella confirmó que el magistrado Jorge Pretelt, involucrado en un escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, está estudiando la posibilidad de renunciar a su cargo.

Esta declaración del jurista se da luego de que los magistrados de este alto tribunal pidieran a Pretelt que se apartara del cargo.

“Evaluaremos la posibilidad de que él renuncie por si hay un archivo, por ejemplo, o hay un auto-inhibitorio por parte de la Comisión de Acusación frente a la situación jurídica de Jorge Pretelt”, señaló.

“Si yo fuera Jorge Pretelt, yo no me quedaría en una Corte llena de magistrados que dicen defender la Constitución pero que desconocen el debido proceso y la presunción de inocencia. Me parece que eso no es coherente”, agregó.

De la Espriella además se refirió a la salida del país del abogado Víctor Pacheco y aseguró que eso no afectará el proceso.

"Me enteré por los medios de comunicación que había salido del país, pero entiendo que no tiene ninguna prohibición de viajar, eso no afecta en lo absoluto el proceso porque él ya rindió sus respectivas declaraciones", puntualizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Blu Radio logró conocer que desde el principio de este año las Fuerzas Militares no han adelantado bombardeos en contra de los cabecillas de las Farc. La orden ha sido priorizar los combates terrestres.

-Víctimas del conflicto armado en Colombia cuestionaron al presidente Santos por no incluirlos en la comisión asesora de paz que se anunció recientemente.

-En Risaralda capturaron a un payaso, sindicado de abusar sexualmente a menores de edad, hipnotizándolas y asegurándoles que tienen espíritus malignos.

-Una emergencia se presentó en el norte de Bogotá por cuenta del desplome de partes del techo en el restaurante El Corral de la Zona T.

-El presidente Juan Manuel Santos visitó el municipio de Betulia la zona más afectada por el temblor de ayer, reportó que alrededor de 70 viviendas afectadas quedaron en condiciones no habitables, por lo que tendrán que reconstruirse.

-Un joven fue asesinado en Suba al parecer por enfrentamiento de barras bravas.

-En 2014 los colombianos realizaron más de 3 mil 716 millones de operaciones en el sistema financiero colombiano, en las que se movieron más de 6.300 billones de pesos.

-El precio del huevo y el pollo subirán en los próximos días por cuenta del impacto del paro camionero y la subida del precio del dólar.

-Se eleva el tono del enfrentamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. La canciller venezolana acusó a la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson, de petulante y grosera.