“Dios mío, que esté vivo”: policía que recogió en playa cadáver de niño sirio

La agencia turca Dogan recogió las declaraciones de Mehmet Ciplak, el policía que quedó tristemente inmortalizado en las fotos del niño sirio, Aylan Kurdi, de 3 años, que murió ahogado tratando de llegar a Europa huyendo de la violencia de su país.

"Me puse en el lugar de su padre. Fue triste y trágico. Cuando me acerqué al niño me dije a mí mismo 'Dios mío, espero que esté vivo'. Pero no mostraba señales de vida. Estaba devastado", recordó Ciplak.

La triste celebre imagen se hizo viral a través de las redes sociales y se proclamó como la imagen de los desplazados sirios y los miles de víctimas del Estado Islámico y la migración ilegal.