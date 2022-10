“El imperio toca puertas para ver quién le abre”, les advierte Maduro a soldados

de Latinoamérica y que "toca puertas para ver quién le abre".

“El imperio no descansa en su ambición histórica de apoderarse de las tierras latinoamericanas y particularmente de Venezuela (...) está tocando puertas para ver quién le abre, para ver a quién pudre en su corazón, en su moral, para ver a quién corrompe, pero en Venezuela afortunadamente se ha estrellado contra un muro”, sostuvo Maduro en una ceremonia militar.

En un discurso en el caraqueño Fuerte Tiuna, el principal destacamento militar del país, Maduro añadió que las autoridades de EE.UU. no han logrado más en ese empeño "porque no han podido".

"No crean ustedes que ellos no han hecho más porque no han querido. No han hecho más porque no han podido. Si hubieran logrado algo en sus planes para intrigar y dividir a nuestra Fuerza Armada para captar y corromper, pudrir y convertir en traidor a algún miembro de nuestra Fuerza Armada, qué no hubieran hecho", remarcó.

"Que nadie se llame a engaños (ante) una sonrisa y un saludo, ni ante un halago ni a una visa para viajar a Estados Unidos", agregó el presidente venezolano en el acto oficial, en el que inauguró nuevas instalaciones militares y anunció un alza salarial a los soldados en un porcentaje que no reveló.

Maduro dijo el fin de semana que el Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, comete un "error grave" al no reconocer su victoria en las presidenciales de abril pasado, cuando, según los resultados del ente electoral, derrotó por un estrecho margen al líder opositor Henrique Capriles, quien impugnó los comicios.

