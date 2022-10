El lunes comienza el juicio civil por la muerte de Michael Jackson

la muerte de la estrella en 2009, culminó el martes.

Tras la elección de 12 jurados -seis hombres y seis mujeres- y sus suplentes, se espera que los argumentos de apertura del juicio comiencen el lunes próximo.



La jueza de la corte superior Yvette Palazuelos presidirá el juicio, el que se espera dure unos tres meses.

La madre Katherine Jackson, de 82 años, así como de los hijos de la fallecida estrella, acusan a AEG Live de negligencia por haber contratado al médico Conrad Murray para cuidar de Jackson, quien murió el 25 de junio de 2009 a causa de una sobredosis de propofol, un potente sedante.

Murray, quien fue condenado por el homicidio involuntario de Jackson, presento el lunes un recurso contra su encarcelamiento.



El médico dijo que los fiscales no pudieron probar que el cantante hubiera estado conectado, el día que falleció, a un gotero de propofol, que el artista utilizaba para combatir su insomnio.

A principios de este mes, Murray rompió su silencio para decir que no quiere testificar en el juicio de la madre de Jackson contra AEG para evitar entorpecer el camino de su propio recurso.

Murray siempre ha reclamado su inocencia, alegando que estaba tratando de que Jackson dejara el propofol mientras ensayaba en Los Ángeles para la gira de conciertos en Londres "This is It". Con Afp