Eliminatorias africanas de fútbol prenden alarmas en Europa por miedo al ébola

La inquietud por la presencia del virus del ébola empieza a llegar al mundo del fútbol español, donde los temores del Rayo Vallecano llevaron a Lass Bangoura, delantero guineano de este club, a abandonar su selección y volver a Madrid.

Originario de Guinea Conakry, uno de los países más afectados por el ébola, Bangoura prefirió dejar en la noche del miércoles la concentración de su selección, que, sin embargo, se había reunido en Marruecos debido a la prohibición de jugar en su territorio por la epidemia.

"Estaba en Marruecos, no hay nada allí, hay que estar tranquilos", insistió el jugador en rueda de prensa tras su llegada a Madrid.

"Cuando estaba allí, estaba preocupado, cuando entendí que gente del vestuario estaba preocupada por mí por el tema del ébola", añadió.

Según su agente, Alfredo Fernández, el jugador, de 22 años, ha preferido poner por delante los temores de sus compañeros en el Rayo, sabiendo que algunos internacionales guineanos, compañeros de Bangoura en la selección, juegan en clubes de su país.

"Cuando el Rayo expresa su malestar por la situación del problema que ha estallado en España por una persona infectada por el ébola, le trasladan la preocupación" al jugador que estaba concentrado, explicó Fernández.

"El jugador dice: 'ante cualquier preocupación que pueda haber entre mis compañeros o el club al que me debo, me tomo un avión y me voy'", añadió.

Interrogado por la AFP, un portavoz del Rayo Vallecano indicó que el club había aconsejado a Bangoura regresar por la ansiedad generada en España por el caso de la auxiliar enfermera, actualmente hospitalizada, el primer caso de ébola contagiado fuera de África.

Al faltar al partido contra Ghana el sábado en Casablanca, clasificatorio para la Copa Africana de Naciones (CAN) 2015, Bangoura se expone a sanciones por parte de su federación o de la FIFA.

"Sabe el riesgo que corre con la selección de Guinea, ha tomado esta decisión, acatará las consecuencias", dijo Fernández.

Por ahora, Bangoura es un caso aislado, aunque el primer caso de contagio en suelo español lleva a mostrarse vigilantes a los clubes que tienen internacionales africanos, convocados estos días con sus selecciones, como el camerunés del Sevilla Stéphane Mbia. Camerún recibe el sábado a Sierra Leona en Yaundé.

Mbia "no va a Sierra Leona, que es el lugar endémico. Se van a jugar los dos partidos en Camerún y allí no se ha dado ningún caso, por lo que consideramos que no debe existir ese riesgo de contagio", explicó Juan José Jiménez, médico del club andaluz, al rotativo sevillano Estadio Deportivo.

El virus del Ébola, que ha causado temor en todo el mundo, ha provocado ya cerca de 3.900 muertos perturbando la vida cotidiana en África Occidental y, en consecuencia, también los eventos deportivos.

A mediados de agosto, la Confederación Africana de Fútbol anunció que los partidos que tuviera que jugar Guinea, donde comenzó la epidemia, Liberia y Sierra Leona, tendrían lugar en "un país neutral".

De la misma manera, el Tour de Faso, gran cita del ciclismo continental, que iba a celebrarse del 23 de octubre al 2 de noviembre en Burkina Faso, ha sido suspendido por temor a la epidemia. AFP