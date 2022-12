En Carmen de Bolívar inauguraron un acueducto que nunca funcionó: Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Lleras , en compañía de varios ministros, inauguró la primera obra de acueducto para el municipio de Carmen de Bolívar, donde envió puyas a anteriores gobiernos que prometieron este servicio.

“Se inauguró un acueducto que no existía, se perdía la plata y algunos de ustedes recordarán cómo un expresidente vino a inaugurar un acueducto y no había terminado de irse y el servicio se suspendió porque no existía”, señaló.

56.348 habitantes de esta población aseguran que en seis ocasiones fueron engañados con supuestas obras de acueducto que nunca lograron abastecerlos de agua potable, como lo indicó el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Esta obra de infraestructura que le costó a la Nación más de 48 mil millones de pesos estará prevista para abastecer a la población por los próximos 30 años.

