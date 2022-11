En pleno proceso de paz, las Farc no dejan de reclutar niños en sus filas

las primeras líneas a combatir con fusiles de madrea.

La analista Paloma Valencia considera que esto muestra la degradación del conflicto. “El tema de los niños reclutados no es nuevo, lo nuevo es que el proceso de paz incluye impunidad y todas estas prácticas que son degradaciones van a ser amnistiadas. El drama de los niños en la guerra es un asunto que no es menor y no puede volverse solo como una estadística”, manifiesta la analista.

En otras noticias del conflicto armado colombiano, los panelistas de Voz Populi analizan las declaraciones dadas por el presidente de Uruguay en las que dijo que los diálogos de paz en La Habana son el acontecimiento más importante del momento para el continente.