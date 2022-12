Es triste que delincuencia derribe aeronaves y Gobierno trate de taparlo: Uribe

causados por el terrorismo.

Sobre el audio circulado en redes sociales sobre el supuesto ataque, dijo que no cree que el policía en ese momento de angustia hubiera fabricado una mentira.

“Es muy triste que la delincuencia cometa esto (derribar aeronaves), que se le trate de tapar, que se asesinen soldados y policías y que se genere esta incertidumbre a la seguridad”, manifestó.

“Hoy tenemos la grave preocupación de que este doloroso asesinato de soldados y policías en el Urabá y en el Cesar fueron causados por el terrorismo. Sobre el avión en el Cesar dicen que había mal tiempo, pero eso no lo dice la comunidad que allá vive. Que tenía una especie de congelamiento uno de los motores. Los técnicos cercanos a la fuerza aérea dicen que ese avión puede volar con un solo motor. Hay testigos que vieron las ráfagas contra el avión”, agregó.

Incluso, dijo que en el accidente de Antioquia no había mal tiempo y aseguró que el Gobierno está ocultando información.

"Sobre el Urabá, mal tiempo no había; me sorprende que el gobierno diga que el helicóptero no tenía radar... y se sabe que allá hay una presencia de dos grupos de delincuentes: Las Farc y un grupo criminal y se sabe que están actuando conjuntamente”, comentó.

Sobre el audio dijo que encontró que la fuente era seria y que por eso decidió publicarlo.