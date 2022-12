Escriba esta frase en Google y, en serio, se sorprenderá

El buscador Google lanzó una sorprendente manera de presentar las búsquedas como homenaje a Star Wars.

Si escribe “Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana” o “A long time ago in a galaxy far, far away”, el buscador se configurará para mostrarle los resultados con inspiración en la película.

Inténtelo con Safari o Chrome y se sorprenderá con el truco gráfico. (Vea también: Personalice sus aplicaciones de Google con imágenes de Star Wars ).

Google ya había hecho algo similar cuando busca las palabras ‘Do a barrel roll’ en la barra de búsqueda.

Cabe recordar que la frase "hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana" es con la que comienzan todas las películas de la saga.