Estados Unidos renunciaría a intervención militar en Siria

químicas en Siria, dado que un documento así sería vetado con toda seguridad por Rusia, señalaron este virnes fuentes oficiales.

Obama se reserva la autoridad de ordenar un ataque militar de forma unilateral en caso de que Siria no cumpla con su compromiso de poner su arsenal químico bajo control internacional, pero no buscará necesariamente el apoyo de la ONU para ese objetivo, indicaron altos funcionarios estadounidenses al diario The New York Times.

El mandatario es consciente de que una resolución que incluya el uso de la fuerza no saldrá adelante en el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, reconocieron las fuentes, que pidieron el anonimato.

Obama renuncia así a la idea propuesta esta semana por Francia de acordar una resolución en la ONU que invoque el capítulo 7, una cláusula que permite a los miembros de las Naciones Unidas recurrir a la fuerza militar para obligar a la aplicación de un acuerdo.

Según las fuentes, Estados Unidos sigue persiguiendo una resolución en la ONU sobre Siria, pero buscará que ésta se apoye en otras medidas, como sanciones u otras consecuencias, para asegurar que el régimen de Bashar al Asad ponga sus armas bajo control internacional, como ha propuesto Rusia.

Con Efe.