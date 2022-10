Éxito total en la versión 2013 del Estereo Picnic

total con las presentaciones de New Order, The Killers y Café Tacvba, entre otros artistas, que sorprendieron y dejaron huella.

Publicidad

En el evento también participaron las agrupaciones Two Door Cinema Club, Silencio no hay Banda, Vetusta Morla, Folas, Steve Aoki, Meridian Brothers, Juan Cirerol, Carla Morrison, Esteman, Passion Pit, Radioacktiva, Mr. Bleat, Panorama, Planes, Pernett, Alcolirykoz, Ondatrópica, Major Lazer, Crystal Castles y León Larregui, quien no logró empatía con el público.

Este inusual festival al aire libre se consolida año tras año como una de las citas más importantes que tienen los colombianos con la música del pop y el rock mundial.