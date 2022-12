Farc continúa secuestrando, dice estudio ¿Debería esto incidir en los diálogos?

para los cuales han subcontratado delincuentes o incluso al ELN.

Publicidad

“Estas cifras no sorprenden en Colombia porque esto es lo que han hecho las Farc durante décadas. El punto de evaluar la voluntad de paz del grupo guerrillero con el secuestro no está bien. No podemos evaluar la voluntad de paz porque sean menos criminales de lo que han sido. Criminales son y criminales seguirán siendo hasta que les quiten las armas”, opinó al respecto Álvaro Forero.

El analista agregó que “si las Farc siguen en esas van a tener que dejarse ‘ordeñar’ políticamente por el uribismo”, porque da motivos para seguir con la lucha antiguerrillera.