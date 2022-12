Fidel Castro, el de verdad, reapareció en la escena pública y respaldó a Chávez

al mundo, el comandante elogió a Hugo Chávez como presidente de Venezuela.

Publicidad

Un anciano, canoso y encorvado Fidel Castro reapareció en público a votar el domingo, luego de tres meses de ausencia, lo que aportó la única novedad a unas elecciones sin sorpresas, que conducirán seguramente a la reelección de su hermano Raúl Castro como presidente de Cuba.

Los cubanos vieron en la televisión a un Fidel, de 86 años, apoyado en un bastón, votando en un colegio del municipio habanero de El Vedado, donde conversó durante más de una hora con otros electores y con periodistas cubanos sobre diversos temas, incluida la salud de su amigo y aliado el presidente venezolano Hugo Chávez.

Publicidad

Chávez "está mucho mejor, recuperándose. Ha sido una lucha fuerte, pero ha ido mejorando. Tenemos que curarlo. Chávez es muy importante para su país y para América Latina", dijo Castro, cuyas ocasionales apariciones en público sirven para apagar los rumores sobre un supuesto deterioro de su estado de salud.

Publicidad

Agregó que él se informa "todos los días" sobre la salud de Chávez, de 58 años, quien fue hospitalizado el 10 de diciembre en un hospital de La Habana y sometido a una cuarta cirugía de cáncer al día siguiente.

Fidel no aparecía en público desde el 21 de octubre cuando acompañó hasta el Hotel Nacional de La Habana al ahora canciller venezolano, Elías Jaua, y su salida a votar fue la única sorpresa durante la jornada electoral en que fue elegido un nuevo parlamento.

Publicidad

Desde que enfermó en 2006, Fidel había votado en su residencia, en el oeste de La Habana, por lo que muchos cubanos se sorprendieron al verlo en la televisión.

Publicidad

Fidel y Raúl Castro fueron dos de los 612 diputados elegidos en los comicios, de igual número de candidatos propuestos, en un proceso que conducirá seguramente a fin de mes a la reelección de Raúl como presidente para un segundo --y último-- mandato de cinco años.

El sistema electoral cubano es cuestionado por los disidentes, que lo tildan de "farsa" o "carrera de un solo caballo" porque no hay candidatos opositores ni campaña, en un país con régimen unipartidista, donde todos los medios de comunicación están bajo control del Estado y toda oposición es ilegal.

Publicidad

Sin embargo, Fidel defendió el sistema y destacó la alta participación popular, que superó el 90% en los comicios municipales de octubre, primera fase del proceso electoral en curso.

Publicidad

"Aquí las elecciones no son como en Estados Unidos, donde apenas vota una minoría. No podemos dejar que eso pase nunca, porque aquí manda el pueblo", dijo Castro, quien se negó a revelar por quien votó "para no violar la ley". Con Afp.