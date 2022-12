Fotos: Con este escote, Emily Ratajkowski enloqueció a Zac Efron ¿A usted no?

La actriz y modelo Emily Ratajkowski, quien ya ha sido catalogada como la mujer más sexy del mundo, apareció en la alfombra roja junto al actor Zac Efron, con un profundo escote que dejó con la boca abierta a más de uno.

El hecho sucedió durante la premier de la película "We Are Your Friends" (Somos tus amigos), de la que hace parte Ratajkowski.

El vestido dorado que lució fue diseñado por Maria Lucia Hohan y cuesta dos mil dólares, unos 6 millones de pesos.

La joven de 24 años se hizo famosa luego de aparecer desnuda en el videoclip de la canción Blurred Lines del cantante Robin Thicke.

La película "We Are Your Friends" es dirigida por Max Joseph.