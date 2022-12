Ganando o perdiendo: ¿cómo quedan Petro y el procurador?

Desde que se conoció el fallo, el procurador Alejandro Ordóñez ha recibido críticas desde todos los sectores de la opinión pública y al mismo tiempo el alcalde de Bogotá apoyo, lo que daría a entender que todos están contra el jefe del Ministerio Público. ¿Es eso cierto? Aquí el análisis.

“Lo que pasa es que en política hay una ley inmanente que se le olvida a los poderosos que es la del péndulo. Los excesos de poder siempre general una crisis que hacen que el péndulo se empieza a devolver y eso fue lo que le pasó al procurador. Él estaba convencido de que con esta decisión terminaba de culminar su popularidad y su ascenso político. Cometió un error enorme porque abrió el debate de si está bien tener un órgano súper poderosos como la Procuraduría”, dijo Álvaro Forero.

Por su parte, Rafael Guarín dijo que Gustavo Petro ha logrado ponerse como víctima y la Procuraduría ha fallado porque no ha puesto en contexto la destitución y no ha explicado que el caso del alcalde de Bogotá no es el único en Colombia.

