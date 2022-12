Gobierno pide ahorrar agua para evitar mayores daños en temporada de sequía

mayores daños a causa de la temporada de sequía que ha generado varios incendios forestales en diversas zonas del territorio.

“Hay 300 municipios atendidos por alto riesgo y 585 planes de contingencia. Se han destinado los recursos desde el Ministerio de Hacienda para atender esta emergencia”, dijo.

“Quiero reiterar a los colombianos lo que he venido diciendo desde hace meses: la temporada seca va a continuar probablemente hasta marzo del próximo año. Nuestro mejor aporte es no malgastar el agua ni la energía –ahorrarlas–, para que esta situación de sequía no produzca mayores daños”, agregó.

El mandatario afirmó además que el Gobierno, junto con los gobiernos territoriales, los bomberos, organismos de socorro y la fuerza pública va a seguir “atendiendo estas emergencias con toda la diligencia”.