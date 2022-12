Guillermo Jaramillo se aparta de precandidatura a Alcaldía por el progresismo

El exsecretario de gobierno del alcalde Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró a Blu radio que dado que él no participará en la encuesta de los progresistas que definirá al candidato para la Alcaldía de Bogotá de esta colectividad, Hollman Morris y María Mercedes Maldonado serán quienes compitan por esta candidatura.



“Él proyectó una consulta entre sectores como el Polo Democrático, la Alianza Verde y el Partido Progresista. No parece ya posible de que se pueda lograr una consulta interpartidista (…) esa era la motivación que yo tenía. Lo que vemos es que cada sector ha tomado un rumbo”, manifestó.



“En lo que a mí respecta no veo el ánimo de que pudiéramos presentar un programa unitario para la ciudad de Bogotá y ya que mis dos compañeros consideran que la escogencia del candidato debe hacerse por encuesta, he considerado que no participo y dejo en libertad a la organización de progresistas para escojan lo más pronto posible al candidato que los vaya a representar”, agregó Jaramillo.



Además, descartó que esté pensando en lanzarse como candidato al Concejo de Bogotá.