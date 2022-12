¿Hay complicidad de las autoridades con criminales en La Guajira? Análisis

de La Guajira, la analista Claudia López denuncia una supuesta infiltración de grupos irregulares en la Policía ¿Es esto cierto? Escuche el análisis.

“Este es un caso especial, porque Claudia López tiene todas las credenciales para creerle. De no haber sido por sus investigaciones, no se habría descubierto la parapolítica. Ella viene hablando de la infiltración de las ‘bacrim’ en la Policía hace mucho rato. Eso no habla mal de la Policía en general, pero seguramente puede haber problemas de infiltración. En la Guajira hay muchos indicadores de que allá hay un problema de complicidad de las autoridades”, opinó Álvaro Forero.

“Creo que Claudia López tiene razón cuando señala que hay infiltración del narcotráfico y de bandas criminales en miembros de la fuerza pública, pero eso es una cosa y otra es señalar que el general Palomino (director de la Policía Nacional) es cómplice de una alianza de la Policía en La Guajira con la bandas criminales”, dijo, por su parte, Rafael Guarín.