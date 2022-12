Hermano de policía asesinado en Soacha pidió justicia en este caso

Yueiner Nieles Quintero, hermano del subintendente Augusto Nieles, uno de los policías que fue asesinado por sicarios en Soacha, en lo que parece ser un crimen pasional, pidió justicia en este caso.

Publicidad

Dijo que recibió con impacto la noticia de que la viuda de su hermano fue capturada por ser presuntamente la autora intelectual del hecho.

“Lo único que me deja ahorita es tristeza, no pensó en quitarle el padre al hijo de ella y ahora quedar el hijo de ella sin madre por no pensar las cosas mejor, por no saber hacer bien las cosas”, comentó.

Publicidad

Cabe recordar que son cinco los capturados por este hecho, dos sicarios, un intermediario, la esposa del policía y el que sería su amante.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Ganancias de Juan Valdez superan expectativas:

Publicidad

-Durante los primeros seis meses del año, Juan Valdez, la marca de los caficultores colombianos, ingresos de 97 mil 313 millones de pesos, un 25% más que los 77.849 millones obtenidos en el mismo periodo del año 2014, dice el informe de prensa.

Publicidad

-La utilidad del primer semestre, ascendió a una cifra histórica de 5.119 millones de pesos, superior en 3.051 millones de pesos a la acumulada a junio del año pasado de 1.618 millones de pesos; que equivale a un crecimiento del 216%.

-El presidente Barack Obama se refirió en contra de los estados que están poniendo barreras a la participación electoral de sus ciudadanos, al subrayar que está en manos del Congreso aprobar una versión actualizada de la histórica Ley de Derecho al Voto que hoy cumple 50 años.