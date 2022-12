Incompresible que Farc no acate Marco Jurídico para la Paz: Marta Lucía Ramírez

Para Marta Lucía Ramírez , resultó incomprensible que las Farc haya dicho que no acatarán el Marco Jurídico para la Paz, ya que según la ex candidata presidencial, la guerrilla no puede olvidar que es un grupo al margen de la ley que tiene que respetar la institucionalidad del país.

"Este grupo ilegal no puede pretender desconocer ahora todas las Instituciones legítimas del Estado Colombiano. El Marco para la Paz tiene que agotarse y qué bien que la Corte se pronunció, porque es que también tengo que decir, los pronunciamientos que hubo en los meses anteriores por parte de funcionarios del gobierno y por parte de la propia Fiscalía, dando a entender que también los responsables de crímenes de lesa humanidad podrían llegar al Congreso, fueron totalmente irresponsables", dijo.

La ex candidata conservadora hizo énfasis en que, para muchos colombianos, sería muy difícil aceptar que guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, participen en política.