Infórmese bien con el resumen de noticias de este miércoles

vio importantes declaraciones de las Farc.

Publicidad

Por ejemplo, Rodrigo Londoño alias “Timochenko” negó que haya divisiones al interior de la guerrilla por temas de paz, como han asegurado algunos analistas, y defendió una postura unificada favorable al proceso de paz que negocian con el Gobierno Nacional desde noviembre pasado en La Habana.

Por su parte, al Semanario Voz, el segundo de las Farc alias ‘Iván Márquez’ aseguró que la guerrilla “tiene afortunadas coincidencias” con el gobierno colombiano en el tema de una nueva política agraria, el primer punto de las negociaciones.

Publicidad

En otros temas, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro desmintió que el Gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, vaya a ser removido de su cargo y señaló que en ningún momento le ha pedido la renuncia, aunque si anunció una restructuración en la entidad.

Publicidad

Además, la defensa del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo aseguró que no hay garantías para que el ex funcionario vuelva al país y sigue sin revelar su paradero actual. Restrepo es investigado por la presunta falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana. (VOCES Y SONIDOS).