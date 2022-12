Juan Guillermo Cuadrado asegura no tener problemas para jugar Copa América

fue grave y estará en condiciones de jugar la Copa América de Chile.

"Me siento muy bien, tuve una pequeña contusión pero he estado haciendo terapias y con la ayuda de Dios voy a empezar a hacer trabajo de campo, porque no fue nada grave", manifestó Cuadrado en una rueda de prensa en Bogotá.

Los jugadores convocados por el técnico José Pekerman para el torneo continental se reunieron hoy en Bogotá con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien les entregó el pabellón nacional antes de viajar a Argentina donde el equipo continuará su fase de preparación.

Cuadrado, que es una de las figuras de Colombia en la era Pekerman, dijo estar feliz y agradecido de estar una vez más en el seleccionado nacional.

"Estoy muy contento de estar acá y agradecido porque es como parte de nuestra familia. Estar acá es un motivo de orgullo, por eso ahora estamos haciendo algunos chequeos y trabajando para tratar de dar lo mejor de nosotros", dijo.

El jugador reconoció que Colombia tiene una gran selección y que el equipo es "consciente de eso", por lo cual deben "seguir trabajando partido tras partido para dar lo mejor de sí".

De los rivales del grupo C (Venezuela, Brasil y Perú), Cuadrado aseguró que todas las selecciones son difíciles, "pero tenemos que pensar en nosotros, en aprovechar estos días que hacen falta y entrenarnos bien al máximo para llegar al cien por ciento", dijo.

EFE