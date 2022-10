Justicia militar no debe ser vehículo para justificar el crimen: Paloma Valencia

el analista de Voz Pópuli, Álvaro Forero, manifiesta que el hecho de que exgenerales le agreguen a la labor de las fuerzas militares una ideología extremista de derecha anticomunista y pongan dentro de una perspectiva política los errores cometidos en el pasado, le hace mucho daño a las fuerzas armadas.

“Lo que está haciendo el general en este caso es justificar un crimen de lesa humanidad por el cual fue condenado el Estado y por el que ya pidió perdón. Justificar estos crímenes no le hace bien al Ejército y estos generables tan intolerantes no deberían hablar en nombre de las fuerzas armadas porque no los representan”, declaró Forero.

Para Paloma Valencia, estos debates lesionan a la fuerza pública, “el tema es el respaldo que le debe una sociedad a quienes alzan las armas para poder defender la democracia colombiana. La sociedad colombiana tiene o no que tener respaldo sobre esas personas que quedan en situaciones complicadas por estar defendiendo al país”, manifestó Valencia.