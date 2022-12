Kim Kardashian: la familia está adaptándose al cambio de sexo de Bruce Jenner

La familia de Bruce Jenner "todavía se está adaptando" a la decisión del exatleta olímpico de convertirse en mujer y está yendo a terapia para asimilar el cambio, según explicó este lunes su hijastra, la famosa Kim Kardashian.

Pero Kardashian, esposa del rapero Kanye West, dejó claro que "todo el mundo lo apoya" en esta nueva fase de su vida.

"Mientras él sea feliz y viva su vida como quiere, yo estoy feliz. Y lo apoyo 100%", señaló en una entrevista con el programa "Today" que emite el canal estadounidense NBC.

Jenner, de 65 años, reconoció el viernes pasado que ha comenzado el proceso para cambiarse de sexo, después de luchar con el sentimiento de estar atrapado en el cuerpo de un hombre toda su vida.

"A todos los efectos soy una mujer", dijo el medallista olímpico de decatlón en Montreal-1976 a la periodista Diane Sawyer, en una entrevista que fue seguida por 17 millones de personas, una de las audiencias más altas de los últimos años según la prensa estadounidense.

"¿Es duro adaptarse? Sí", dijo Kardashian, de 34 años. "Es un proceso diario".

"Pero Bruce siempre ha sido muy muy bueno a la hora de explicárnoslo todo, aunque esto es muy nuevo y son nuevos sentimientos; no sentimientos nuevos para él, sino para nosotros de digerir. Lo ha hecho muy bien guiándonos", señaló la estrella de la televisión.

La familia de Jenner, compuesta por los seis hijos que tuvo en sus tres matrimonios, más los cuatro que aportó su última esposa Kris, está acudiendo al completo a una terapia donde cada uno manifiesta "todo tipo de emoción que se pueda imaginar".

Además, ha pedido consejo a la organización GLAAD -que defiende los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales- sobre cuestiones relativas a "cómo llamarle". "¿Debemos decir él o ella? ¿Cómo se hace para ser respetuoso?", explicó.

El exdeportista ha pedido a los suyos que sigan refiriéndose a él como hombre hasta que el proceso de cambio de sexo haya terminado, precisó Kardashian.

Jenner guardó silencio hasta el viernes sobre su intención de convertirse en mujer, a pesar de los rumores que habían desencadenado las fotos de los paparazzis.

Su imagen pública por el programa "Keeping Up With The Kardashians", que protagoniza con su familia, también ha sido otro de los factores que le han impulsado a mantener en la intimidad este cambio.

AFP