La conmovedora historia de una mexicana que fue violada 43.000 veces

La mexicana Karla Jacinto concedió una entrevista a CNN en donde contó detalles de la tragedia que tuvo que pasar durante cuatro años de su vida, cuando cayó en manos de un grupo de traficantes de personas en su país.

En la desgarradora historia, Jacinto asegura que fue violada 43.200 veces durante esos cuatro años, pues era accedida carnalmente hasta por 30 hombres cada día.

Contó que a los 12 años un hombre se acercó a ella y con palabras tiernas la engañó. Dijo que pensó que era su amigo e intercambiaron datos como número de teléfono para posteriormente verse. (Vea también: Capturan a hombre que habría abusado de su hija durante más de una década) .

Luego de unos meses de charlas amenas, el hombre la invitó a pasear a Puebla, también en México y la recogió en un carro lujoso.

“Cuando vi el coche no me lo podía creer. Me quedé muy impresionada porque era grande y lujoso. Fue muy emocionante para mí”, contó Karla a CNN.

“Al siguiente día me fui con él. Viví con él tres meses y durante ese tiempo me trató muy bien. Él me amaba, me compraba ropa, me daba atención, me traía zapatos, flores, chocolates, todo era hermoso”, agregó.

Fueron cuatro años, entre los 12 y los 16 años de edad, en los que fue sometida a abusos sexuales hasta que logró escapar.

La mujer explicó que su intención al contar su historia es crear conciencia sobre el tráfico de personas, teniendo en cuenta que la inocencia de muchas menores de edad las hace caer en redes de tráfico de personas en muchos países del mundo.