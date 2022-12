La Iglesia nunca cambiará su postura sobre el aborto: Arzobispo de Cali

el aborto.

“La Iglesia debe estar por los pobres y por los más débiles, dice el papa. Entre esos débiles, que la iglesia quiere cuidar con predilección, están los niños por nacer , los más indefensos y débiles de todos, a quienes se les quiere negar su dignidad humana”, aseguró el prelado.

La postura del papa

El papa Francisco afirma que "no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura" sobre la cuestión del aborto, ya que "no está sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana".

Se trata de una afirmación del pontífice en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, la primera del papa Francisco tras los trabajos del Sínodo de Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012, dedicado a "la nueva Evangelización para la transmisión de la fe".

Sin embargo, Francisco reconoce que "también es verdad que hemos hecho poco para acompañar a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución para sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza".

"¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?", se pregunta.

Según el pontífice, "la Iglesia quiere cuidar con predilección a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo".

El obispo de Roma agrega que "frecuentemente para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador".

Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer "está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano", sostiene.

"Supone -agrega el papa- la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo".

Con EFE.