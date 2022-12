¿Les duele a congresistas descuento de $800.000 por día de ausencia? Debate

las que se encuentran el descuento de $800.000 por día de ausencia.

“El Congreso es difícil de manejar porque ahí manda todo el mundo. Los presidentes llegan con buenas intenciones y luego empiezan las presiones de los colegas. Sobre la asistencia y la multa económica me parece que eso no es lo mejor, primero porque muchos de ellos son muy ricos y $800.000 no les duele. Lo que debía era aplicarse a fondo lo que prevé la Constitución, que ante un número determinado de faltas se pierda la curul”, dijo Álvaro Forero.

Por su parte, Rafael Guarín aseguró que la perdida de investidura es indispensable, pero “también es injusto con los bolsillos de los colombianos que sigamos pagando jornadas de trabajo de 800.000 mil pesos para que los congresistas no discutan los temas de interés nacional, como es el caso de la Reforma a la Salud”.