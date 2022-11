¿Licencia remunerada de magistrados para ir a un crucero es ajustada a derecho?

trabajó, Álvaro Forero llama la atención en que "la magistrada crea que irse de vacaciones recibiendo salario sea correcto y en que las normas permitan estos excesos en permisos".

Para Paloma Valencia el tema de la justicia no se puede volver un tema menor pues quienes hacen parte de las entidades tienen que tener una conducta ejemplar y ganarse la confianza de la sociedad porque de eso depende la legitimidad de las decisiones que toman.

“Si la gente no confía en sus jueces simplemente están llamados a perecer. Si no hay confianza en los jueces no hay justicia, estas cosas no son menores, toman una envergadura que le llega a los ciudadanos”, concluyó Forero.