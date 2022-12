Llegar al poder, ¿estrategia de las Farc en diálogos?

a las Farc.

Publicidad

“Siempre he manifestado que las Farc no quieren la paz quieren el poder y lo van a conseguir por las vías políticas. Recuerden muy bien la consigna que dijo alias ‘Timoleón Jiménez’ cuando se instalaron las mesas de negociación “juramos vencer y venceremos””, manifestó la exguerrillera.

A propósito el analista Rafael Guarín dijo que la declaración de alias ‘Karina’ “es lo más sensato que ha escuchado en materia de cuál es la estrategia de las Farc.

Publicidad

“Ella lo hace como exintegrante de las Farc. Conoce perfectamente el plan estratégico y la manera en que piensa, cuál es la lógica y cuál es su propósito. Las Farc está en un proceso de paz no para desmovilizarse, no para desarmarse. Así, en efecto, al final terminen disolviéndose como organización, desmovilizando sus integrantes, el propósito de lo que ellos denominan la solución política negociada del conflicto no es otro que la toma del poder”, aseguró.