Lo de Conejo no volverá a ocurrir, no me miren tanto a mí: Dedicatoria de Santos Luego de superar la crisis, se realizará una reunión de urgencia en Cuba entre los miembros de las Farc y los negociadores del Gobierno para establecer cuándo se retoman los ciclos de conversaciones. A propósito de este tema, la ‘Dedicatoria’ de ‘Santos’.