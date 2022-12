Lo que falta por conocerse del DAS es aún más escabroso: Yidis Medina

a la Cámara Yidis Medina, víctima del escándalo de las chuzadas del DAS, aseguró que las pruebas "están desde el primer momento, todas las personas que han estado recluidas están contando la verdad y la Fiscalía está actuando con transparencia".

"La segunda etapa del DAS es aún más escabrosa que la primera, lo que le hicieron a los magistrados, que entraron a alias ‘Job’ por la parte de atrás de Presidencia, el país poco a poco se va a ir conociendo toda la verdad", dijo Medina.

Agregó que el único responsable es el expresidente Álvaro Uribe y “a él todavía no le ha caído la justicia pero espero y aspiro que un día sea la justicia divina la que obre en él, porque no puede ser que todo sea contra los demás y no cuando él encabezada la Presidencia de la República”.

En cuanto a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de Presidencia, Yidis aseguró que la decisión que tomó el juez 69 de Control de garantías de Bogotá de aplazar hasta el 9 de septiembre la audiencia, para que éste asista a través de videoconferencia, demuestra "las garantías que entrega la Fiscalía" en dicha investigación.

“La Fiscalía está actuando con transparencia, que no vayan a decir que es persecución política, les están dando todas las garantías procesales para que asistan a las audiencias y pongan la cara por los hechos que ellos realizaron", precisó.