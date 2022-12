Lucy, la hija de Carlos Vives, enloqueció las redes sociales con este desnudo

Lucy Vives, la hija del cantante colombiano Carlos Vives, revolucionó las redes sociales por la fotografía que publicó en su red social de Instagram en la que aparece acostada, de espaldas y completamente desnuda. (Lea también: Lucy, la hija de Carlos Vives, cada vez tiene más admiradores por su belleza ).

La fotografía estaba acompañada de un mensaje en el que la joven de 20 años aseguró que "A veces odio el sol temprano en la mañana... me gusta la opción de no usar la ropa en mi casa... odio el frío que está empezando a filtrarse… pero me gusta que el invierno me recuerda a la soledad y la literatura".

Esta no es la primera vez que Lucy revoluciona las redes con una fotografía de este tipo, incluso, la red social Instagram censuró y removió una de las mismas por lo que la joven protestó con un mensaje que decía “¿En serio? ¿Por algunas bolas y pezones? Crezcamos”.