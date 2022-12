Luna en el espacio: el mexicano protagonizará ‘Star Wars Rogue One’

El actor mexicano Diego Luna será uno de los protagonistas de "Star Wars: Rogue One", película de la famosa franquicia galáctica que se centrará en los planes de un grupo de rebeldes para robar los planos de la estación espacial Estrella de la Muerte, informó hoy la revista "Variety". (Vea también: Lanzan nuevo tráiler de la séptima entrega de Star Wars )

La contratación de Luna no ha sido confirmada aún por Lucasfilm, que sí anunció la participación de Felicity Jones ("The Theory of Everything") en un papel principal a las órdenes del director Gareth Edwards ("Godzilla") y con guión de Chris Weitz ("About a Boy").

Suenan igualmente para el reparto Ben Mendelsohn ("The Dark Knight Rises") y Riz Ahmed ("Four Lions").

"Rogue One" será el primer "spinoff" o película derivada de la saga "Star Wars" y se estrenará en diciembre de 2016, entre los episodios VII (diciembre de 2015) y VIII (mayo de 2017). (Vea también: Comparta su pasión por Star Wars en Twitter a través de divertidos emoticones )

La trama de "Rogue One" se desarrollará cronológicamente entre los acontecimientos narrados en los episodios III ("Revenge of the Sith", 2005) y IV ("A New Hope", 1977).

Recientemente, Lucasfilm informó de que Josh Trank había renunciado a encargarse de dirigir el segundo de los "spinoff" de "Star Wars", una franquicia que ha revivido desde que Disney comprara a George Lucas su productora Lucasfilm por 4.000 millones de dólares en 2012.

La productora Kathleen Kennedy relevó a Lucas al frente de la empresa y cerró el acuerdo con J.J. Abrams para relanzar la historia galáctica con "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", que debutará en diciembre.

"Star Wars" vio la luz en 1977 con "A New Hope", seguida por "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983). (Vea también: Día de Star Wars: los 'warsies' sufren de locura intergaláctica )

La segunda trilogía contó cronológicamente los hechos que ocurrieron antes de "Star Wars" (1977) y empezó con "Episode I: The Phantom Menace" (1999) y continuó con "Episode II: Attack of the Clones" (2002) y "Episode III: Revenge of the Sith" (2005).

En 2008, Lucasfilm estrenó en televisión la serie de animación "Star Wars: The Clone Wars". (Vea también: El próximo libro de Star Wars tendrá una cuota gay )

EFE