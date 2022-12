Madonna llamó “provincia” a su ciudad natal y el alcalde le bajó los humos

El alcalde de la ciudad Rochester Hills, Bryan Barnett, en el estado natal de Madonna intentó recuperar el honor de su localidad luego de que la Reina del pop dijera en una entrevista que jamás podría volver a ese lugar tan "provinciano".

Todo comenzó cuando Madonna le dijo al presentador radial Howard Stern, durante una entrevista destinada a promocionar su último álbum "Rebel Heart", que no volvería de ninguna manera a Rochester Hills (Michigan, noreste de EEUU), una ciudad de 80.000 habitantes unos 100 km al sur de su pueblo natal Bay City, porque era una ciudad sólo de gente blanca y adinerada.

"(Allí) me sentí como entre gente rica y yo no lo era, y me sentí fuera de lugar", dijo Madonna.



En respuesta, el alcalde invitó a la cantante de 56 años a volver a la ciudad para darle una mirada fresca.

"Somos muchas cosas, Madonna, ¡pero 'básicos y provincianos' no!", escribió Barnett en una carta abierta publicada en la prensa de Detroit.

El alcalde recordó que Madonna tiene un homenaje permanente en el salón de la fama del museo Van Hoosen de la ciudad.

"Madonna, has alcanzado un éxito increíble; te apreciamos por tu talento y tus logros y esperamos que tú nos aprecies por los nuestros", escribió Barnett, agregando que "si bien ciertamente no necesitamos tu sello de aprobación, estoy bastante seguro de que lo mereceríamos".

Para argumentar que no es una ciudad provinciana, Barnett hizo notar que Rochester Hills es el epicentro de la industria de la robótica en Estados Unidos.

También se refirió a la diversidad de la comunidad al decir que Rochester Hills aloja una importante mezquita y "la mayor iglesia católica albanesa del mundo fuera de Albania".

AFP