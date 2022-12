Madres comunitarias radicaron millonarias demandas contra el Estado

10 mil demandas fueron radicadas durante este viernes ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por parte de las madres comunitarias exigiendo sus derechos laborales y pensionales que aseguran no les han sido reconocidos durante 28 años.

"Necesitamos 4 billones para que nivelen lo que le debe el Estado a las madres comunitarias y a las que están en edad de pensionarse", aseguró Olinda García, presidenta del sindicato que agrupa a las madres comunitarias.

Olinda García denunció además que en varias regiones del país el ICBF estaría pidiendo a los operadores que no contraten el siguiente año a las madres comunitarias que participaron en esta actividad.

"Me parece una falta de respeto por parte de ellos (ICBF) porque hace 8 días hubo un evento aquí en Bogotá con Ángel Custodio Cabrera, el senador, y ellos dieron el permiso para ir a ese evento entonces a mí no me parece justo que ahora que estamos reclamando nuestros derechos, Bienestar venga a tomar medidas (...) porque para reclamar nuestros derechos ellos se meten y por qué para hacer politiquería ellos si dan permiso", dijo Oneida García.

Durante el transcurso de la próxima semana serán radicadas otras 5 mil demandas que quedaron pendientes y de esta manera serán 15 mil las demandas contra el Estado por parte de las madre comunitarias, que alcanzarían un monto de 4 billones de pesos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Bolivia no gana un partido en la Copa América desde 1997, y debutará esta noche en el torneo ante México.

-El expresidente Andrés Pastrana le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos asegurando que la justicia transicional es insuficiente como está planteada actualmente.

-En Barranquilla le dieron un ultimátum al ministro de Minas, Tomás González, por la mala prestación de la empresa de energía Electricaribe.