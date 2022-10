“Manifestar posturas sobre política no es hacer política”: Paloma Valencia

porque yo prefiero renunciar antes de transigir”, el expresidente Samper respondió: “creo que estas declaraciones muestran una clara participación en política”.

Para Paloma Valencia las declaraciones del procurador no son ‘participación en política’. El ejercicio de la política no se puede confundir con politiquería, “tomar posturas sobre temas políticos no es participar en política. No podemos llegar a la ridiculez de que la gente no puede tener opiniones sobre los temas porque es hacer política”, manifestó la analista.

Por su parte, Álvaro Forero cuestionó las funciones del procurador, “sus discursos tienen un tono político cada vez más marcado cuando este tiene que ser el vocero de la sociedad”.