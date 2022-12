Mi hijo y yo sobrevivimos solo con agua: mujer que se salvó en accidente aéreo

Marianela Murillo, la mujer que logró sobrevivir cinco días en la selva chocoana luego de la caída de una avioneta en la que viajaba con su hijo recién nacido, le contó a Blu Radio detalles de la forma en que fue rescatada.

Tras recuperarse plenamente de sus heridas, Murillo explicó que pagó el tiquete y subió a la avioneta para viajar a Quibdó en busca de un empleo para brindarle bienestar a su hijo y que, al momento del accidente, no logró darse cuenta de nada porque estaba dormida.

“Cuando ya yo desperté, ya yo vi el avión tirado en el piso ahí en la selva. Después estuve un rato ahí, partí un coco y le di al niño. Revisé a mi hijo y tomé otro camino”, dijo.

Marianela dijo que se asustó al ver al piloto muerto y las llamas de la avioneta en medio de la nada, y que caminó por varios kilómetros buscando una salida, pero que “entre más buscaba más me perdía. Hasta que llegué a un punto y encontré un río. Allí conseguí una parte alta donde me quedé”.

Durante esos cinco días no comió, sobrevivió solo consumiendo el agua que encontró en un río cercano. “Yo regué varios de mis objetos personales: una sandalia, el celular, pañales, una crema. La idea es que alguien pudiera rescatarme… Cuando vi los rescatistas les grité que me auxiliaran hasta que me sacaron de allí”.

Marianela pide apoyo a los colombianos, ya que esta tragedia empezó con su deseo de encontrar trabajo; vive en estado de pobreza y sueña con capacitarse, encontrar empleo y brindarle bienestar a su hijo a su familia.

Marianela permanecerá durante varios días en Medellín, ya que tendrá que recurrir con frecuencia al hospital para chequeos médicos. Tanto ella como su hijo se encuentran en buen estado de salud.