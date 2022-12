Mientras no muestren voluntad de paz, seguiré llamando a Farc terroristas: Name

Sobre el desescalamiento del lenguaje el presidente del Senado José David Name, indicó que mientras las Farc no muestren voluntad de paz será muy difícil dejar de llamarlos terroristas (Lea también: Santos propone desescalamiento verbal y no llamar a Farc bandidos o terroristas ).

“He sido muy claro. Para mí las Farc son un grupo terrorista, el día que vea que tengan voluntad, el día que vea que se firma la paz, podría cambiar mi lenguaje. Pero no puedo quitarles el calificativo de terroristas cuando vuelan nuestras torres, oleoductos y hacen daño al medioambiente”, indicó.

Agregó que cuando se llegue a un acuerdo de paz entre las partes en la mesa de negociaciones en Cuba el país “se tendrá que tragar ese y muchos otros sapos”.